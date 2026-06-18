Abacate com maionese de camarão

Ingredientes:

– 300 g de camarão

– Sal, 1 malagueta e 1 cebola

– 3 dentes de alho e 1 dl de azeite

– 2 c. (sopa) de polpa de tomate

– 150 g de miolo de pão fresco

– Pimenta

– 2 c. (sopa) de maionese de compra

– 4 abacates

– 1 limão

Coza o camarão em água fervente, temperada com sal e a malagueta. Retire do calor e arrefeça em água gelada. Depois, refogue a cebola e os alhos picados no azeite. Junte a polpa de tomate e deixe amaciar.

Adicione metade do camarão descascado e o miolo de pão. Tempere com sal e pimenta e triture com uma varinha mágica, até obter uma pasta. A seguir, envolva a maionese e reserve.

Descasque os abacates e corte-os ao meio; regue com o sumo de meio limão e coloque na cavidade a pasta de camarão e decore com o miolo do restante camarão.