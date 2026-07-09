Strogonoff de camarão no forno

Ingredientes:

1 kg de camarão limpo

2 cebolas médias

2 dentes de alho

Coentros picados

5 colheres de sopa de azeite,

1 embalagem de queijo creme

1 embalagem de queijo parmesão ralado

6 colheres de sopa de polpa de tomate

1 chávena de molho bechamel

Sal e pimenta

Numa frigideira grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho. Junte o camarão e o tomate e deixe cozinhar um pouco, temperando com sal e pimenta.

Junte depois o molho bechamel, o queijo creme e os coentros, mexendo bem. Coloque a mistura num pirex, polvilhe com o queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno para gratinar.