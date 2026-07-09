Strogonoff de camarão no forno

Ingredientes:
1 kg de camarão limpo
2 cebolas médias
2 dentes de alho
Coentros picados
5 colheres de sopa de azeite,
1 embalagem de queijo creme
1 embalagem de queijo parmesão ralado
6 colheres de sopa de polpa de tomate
1 chávena de molho bechamel
Sal e pimenta
Numa frigideira grande, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho. Junte o camarão e o tomate e deixe cozinhar um pouco, temperando com sal e pimenta.
Junte depois o molho bechamel, o queijo creme e os coentros, mexendo bem. Coloque a mistura num pirex, polvilhe com o queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno para gratinar.