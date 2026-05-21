Pães Caseiros

Ingredientes:

1 kg de farinha de trigo peneirada

40 g de fermento de padeiro

3 c. (sopa) de óleo

1 c (sopa) bem cheia de mel

6 dl de água tépida

1 pitada de sal

Farinha para polvilhar

Banha para untar

Preparação

Deite a farinha num alguidar, abra-lhe uma cavidade ao centro e deite aí o fermento, amasse com 1,5 dl de água e vá acrescentado farinha, sempre que necessário, até conseguir formar uma bola. Deixe levedar até duplicar o tamanho.

A seguir, junte todos os restantes ingredientes e amasse muito bem, batendo bem a massa até esta se descolar do alguidar, polvilhe-a com farinha, cubra-a com um pano e deixe levedar em local aquecido. Depois de lêveda, forme bolinhas de tamanhos mais ou menos iguais e coloque-as num tabuleiro untado com a banha e polvilhado com farinha. Polvilhe também os pães com farinha e deixe-os levedar novamente.

Coza-os por cerca de 30 minutos, em forno a 160 ºC.