Filetes de peixe recheados

Ingredientes:
8 filetes de peixe
Sal
Pimenta
Sumo de limão
8 fatias de queijo
8 fatias de fiambre
4 delícias do mar
Farinha para polvilhar
1 ou 2 ovos batidos
Óleo para fritar
Preparação
Tempere os filetes com sal, pimenta e sumo de limão.
De seguida, disponha sobre cada filete uma fatia de queijo, outra de fiambre e metade de uma delícia do mar.
Enrole-os e se necessário, use um palito. Passe-os por farinha e ovo batido e leve-os a fritar em bastante óleo quente.
Quando estiverem fritos, retire os palitos e sirva-os com batata frita, salada russa ou, se preferir, com qualquer tipo de arroz.