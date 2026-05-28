Filetes de peixe recheados

Ingredientes:

8 filetes de peixe

Sal

Pimenta

Sumo de limão

8 fatias de queijo

8 fatias de fiambre

4 delícias do mar

Farinha para polvilhar

1 ou 2 ovos batidos

Óleo para fritar

Preparação

Tempere os filetes com sal, pimenta e sumo de limão.

De seguida, disponha sobre cada filete uma fatia de queijo, outra de fiambre e metade de uma delícia do mar.

Enrole-os e se necessário, use um palito. Passe-os por farinha e ovo batido e leve-os a fritar em bastante óleo quente.

Quando estiverem fritos, retire os palitos e sirva-os com batata frita, salada russa ou, se preferir, com qualquer tipo de arroz.