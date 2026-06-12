Tarte de maracujá

Ingredientes:
Para a massa:
2 pacotes de bolachas de chocolate
100g de manteiga
Para o recheio:
6 folhas de gelatina
1 lata de leite condensado
1 lata medida de polpa de maracujá sem as sementes
200ml de natas
Triture as bolachas com a manteiga e forre o interior de uma tarteira amovível.
Prepare o recheio demolhando as folhas de gelatina em água fria, escorra-as e derrata-as no microondas (sem deixar ferver).
Bata as natas até ficarem firmes, acrescente o leite condensado, a polpa de maracuja (reserve alguma para finalizar) e a gelatina derretida e mexa muito bem. Deite na tarteira, sobre a massa e leve ao frio até ficar firme.
Cubra com a polpa que reservou e crescente algumas sementes para decorar.