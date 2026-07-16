Tartelete cremosa de pera

Ingredientes:

Massa:

200 g de farinha

1 c (sopa) de açúcar

100 g de manteiga

1 ovo

Creme:

3 dl de leite condensado

3 gemas

2 ovos

1 c. (sopa) de farinha

2dl de leite

3 gotas de aroma de baunilha

4 peras médias

Geleia de marmelo

Canela em pó q.b.

Misture a farinha com o açúcar, a manteiga e o ovo; amasse e deixe repousar. Unte pequenas formas de tartelete com manteiga, forre-as com a massa e reserve no frio, durante 15 minutos. Ligue o forno a 180º C.

Coloque papel vegetal sobre as tarteletes e encha-as com leguminosas secas e leve ao forno durante 15 minutos. Entretanto, prepare o creme: misture o leite condensado com as gemas, os ovos, a farinha e o leite e leve ao lume para engrossar, não parando de mexer. Retire-o do lume, junte o aroma de baunilha e deixe arrefecer. Preencha as tarteletes com o creme frio. Descasque as peras, corte-as aos gomos e leve ao forno por mais alguns minutos. Pincele as tarteletes com geleia de marmelo e polvilhe com canela em pó.