Autarquia de Águeda reconhecida como Familiarmente Responsável

A Câmara Municipal de Águeda foi distinguida como “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), numa cerimónia realizada no Auditório da Fundação para os Estudos e Formação Autárquica (Fundação CEFA), em Coimbra.

A 8.ª edição desta iniciativa voltou a galardoar com a Bandeira Verde as autarquias com o intuito de lhes dar visibilidade às boas práticas realizadas, sendo igualmente um incentivo para que as restantes façam mais e melhor no âmbito das políticas de apoio à família. A Câmara de Águeda foi ainda distinguida com uma menção honrosa por fazer parte dos Municípios que já recebeu este galardão por três ou mais anos consecutivos.

A prestação das autarquias foi analisada tendo em conta duas vertentes, para tal foram analisadas as políticas de família dos municípios em nove áreas de atuação, designadamente apoio à maternidade e paternidade; apoio às famílias com necessidades especiais; serviços básicos; apoio à educação e formação; habitação e urbanismo; transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre; cooperação, relações institucionais e participação social; assim como outros dados facilitadores. A segunda vertente analisou ainda as boas práticas das autarquias para com os seus funcionários autárquicos em matéria de conciliação entre trabalho e Família.