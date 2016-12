Câmara de Anadia cria Portal de Emissão de Plantas

Com o objetivo de melhorar e facilitar a relação dos munícipes com os serviços municipais, a Câmara Municipal de Anadia já tem on line um novo portal que permite obter plantas de localização topográfica e extratos do Plano Diretor Municipal e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, no formato PDF (Portable Document Format).

Este portal permite aos utilizadores navegar num mapa e selecionar o local pretendido para a obtenção das plantas necessárias à instrução de diversos procedimentos, designadamente processos de licenciamento de operações urbanísticas, pedidos de arborização e rearborização, emissão de certidões de toponímia, ou atualização da caderneta predial dos prédios rústicos e urbanos. É também possível identificar nas plantas o limite de terreno, desenhando-o manualmente no mapa ou a partir de um ficheiro vetorial de formato shapefile, kml ou geojson.

As plantas obtidas no portal, e apresentadas para os diversos fins, são gratuitas, sendo enviadas para o correio eletrónico dos utilizadores. O portal pode ser acedido através da homepage do site oficial da Câmara Municipal de Anadia http://www.cm-anadia.pt ou através do endereço http://sig.cm-anadia.pt/plantas.