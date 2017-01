A ADREP garantiu este fim de semana, em Pombal, a presença na final do Campeonato Nacional de Clubes entre a elite do atletismo português. A equipa feminina da Palhaça repetiu o apuramento, entre as 16 melhores formações do país, a exemplo do que tem feito consecutivamente há vários anos.

Entre 43 equipas participantes, numa lista liderada, sem surpresas, por Sporting, Benfica e Juventude Vidigalense, o conjunto bairradino terminou na 13.ª posição e apurou-se para disputar, na final, a 2.ª Divisão.

Individualmente, destaque para dois desempenhos particularmente valiosos. Carla Reis (ex-júnior), terminou com a 5.ª melhor marca nacional na corrida de 800m, com 2m20s, tal como a experiente Maria Fernandes, que conseguiu o 5.º registo no lançamento do peso, com 11,28m.

Ainda no top-10, a veterana Sandra Leitão voltou a dar cartas, com a 9.ª marca da geral, nos 3000m marcha, com 15m46s. Já a estafeta de 4x400m, conseguiu o 10.º melhor tempo, com 4m23s. Equipa formada por Cátia Rodrigues, Catarina Amorim, Mónica Simões e Carla Reis.

Nas distâncias mais curtas, Cátia Rodrigues conseguiu o 11.º registo nos 200m, com 27.19. Foi ainda 16.ª nos 400m, com 63.65 (recorde pessoal). Rita Santos foi 25.ª, nos 60m, com 8.50.

Nas corridas de meio fundo, a ADREP esteve ainda em bom plano nos 3000m, com Ana Pinto a ser 11.ª, com 10m38s. Já nos 1500m, Mónica Simões foi 18.ª, com 5m13s.

As disciplinas técnicas foram o ponto fraco da equipa. Por falta de alternativas, Filipa Silva participou, ao mesmo tempo, em duas provas distintas, o que lhe retirou alguma qualidade. Pontuou em ambas, mas quedou-se pelas 19.ª e 21.ª posições, no salto em altura e no triplo salto, aquém das suas marcas habituais.

A ADREP não pontuou em 3 das 14 provas do programa. No salto em comprimento, Juliana Vieira terminou com 4,57m, a 3cm dos mínimos exigidos, sendo que no salto com vara, e nos 60m barreiras, a equipa da Palhaça não apresentou qualquer representante.

No setor masculino, sem ambição de carácter coletivo, destaque para João Pedro, que fixou um novo recorde pessoal, com 4m12s, assim como Miguel Ramos, nos 400m, com 56.58.

Jorge Batista fez o seu melhor tempo, desde o seu regresso à modalidade, com 1m58s, nos 800m. Nota ainda para as participações de Gonçalo Duarte (9m36s nos 3000m), Francisco Dunas (25.43 nos 200m) e Leandro Ramos (7.66 nos 60m). Os dois últimos, com as suas melhores marcas, em pista coberta.