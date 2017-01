Anadia: Concerto de Ano Novo e Reis sexta-feira, dia 13

“Natal em Anadia”, o programa cultural e recreativo com que a Câmara Municipal de Anadia animou a quadra natalícia, termina na próxima sexta-feira, 13 de janeiro, data em que o Cineteatro Anadia apresenta, pelas 21h, o tradicional “Concerto de Ano Novo e Reis”.

Cabe, uma vez mais, à Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) a realização deste concerto que, na primeira parte, e de acordo com a tradição vienense, dará a ouvir uma seleção de polcas, valsas e marchas do popular compositor Johann Strauss II (1825-1899). Na segunda parte, a OFB irá partilhar o palco do Cineteatro Anadia com um artista convidado: o pianista e compositor Mário Laginha. Formado pelo Conservatório Nacional, o músico é conhecido pelo seu trabalho na área do jazz, tendo fundado e integrado o Sexteto de Jazz de Lisboa (1984), o Decateto Mário Laginha (1987), e o Mário Laginha Trio. Juntamente com Maria João, o artista ganhou grande popularidade graças ao “universo musical que construiu com a cantora”, e que é descrito como “um tributo às músicas que sempre o tocaram, a começar pelo jazz e passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela pop e o rock, sem esquecer as bases clássicas que presidiram à sua formação académica”.

Os bilhetes para este espetáculo podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia no dia do espetáculo, a partir das 14h. Cada ingresso tem o custo de 7,50 euros, com 50% de desconto para os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, e também para menores de 12 anos.