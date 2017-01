A receita do Concerto Solidário de Natal, com o artista Marco Paulo, promovido pela Câmara Municipal de Anadia, foi de 22.834 euros, que reverteram inteiramente a favor das 18 Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho.

Ainda que a verba angariada seja inferior (cerca de 7 mil euros) à de 2015 aquando da atuação de José Cid, esta é uma iniciativa que a edil Teresa Cardoso defende dever continuar a realizar-se.

“É uma iniciativa positiva e as instituições reconhecem isso mesmo”, sublinhou a JB, dando nota de que “toda a receita que as IPSS possam acrescentar aos seus orçamentos são sempre boas”. Por outro lado, recordou que este ano o município desenvolveu esforços no sentido de reforçar os subsídios às IPSS.

De acordo com dados da Câmara Municipal de Anadia, no total, foram vendidos 4.566 bilhetes contra os 5.823 bilhetes vendidos na edição do ano anterior.

As IPSS que mais bilhetes venderam foram o Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros e a Associação Social de Avelãs de Caminho.

Recorde-se que Marco Paulo, a festejar 50 anos de carreira, foi o artista escolhido pelo Município de Anadia para a 3 de dezembro, realizar no Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional, o Concerto Solidário de Natal.

O município acreditava que, para além de se tratar de um artista sobejamente conhecido e com um repertório familiar ao grande público, Marco Paulo poderia encher o Velódromo.

De facto, tal não veio a acontecer, na medida em que o concerto realizado no ano transato por José Cid arrecadou mais de 30 mil euros de receita.

O espetáculo, organizado pela Câmara Municipal de Anadia, teve como objetivo a angariação de fundos que permitam às 18 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho ampliar a sua capacidade de intervenção junto dos mais desfavorecidos.

Tal como na primeira edição, o evento contou com a colaboração ativa das IPSS do concelho, que se envolveram no trabalho de divulgação e de dinamização, cabendo-lhes a venda de parte dos bilhetes e a animação do recinto do espetáculo.