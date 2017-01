Anadia: Filarmonia das Beiras e Mário Laginha no Cineteatro

A Orquestra Filarmonia das Beiras e Mário Laginha vão estar em Anadia para o tradicional Concerto de Ano Novo e Reis, promovido pela Câmara Municipal de Anadia, e que está agendado para o próximo dia 13 de janeiro, a partir das 21h30, no Cineteatro local.

Esta será a terceira vez consecutiva que a Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB), sob a direção do maestro António Vassalo Lourenço, tem a seu cargo a realização do Concerto de Ano Novo e Reis de Anadia. À semelhança do que acontece em Viena de Áustria, serão interpretadas algumas das mais populares peças do compositor Johann Strauss II (1825-1899), tais como as polcas “Raios e Trovões”, “Balas Mágicas”, e “Pizzicato”, as valsas “Rosas do Sul” e “Vozes da Primavera”, ou as marchas “Egípcia” e “Radtzky”.

Na segunda parte do concerto, e tal como em 2016, a OFB irá partilhar o palco do Cineteatro com um artista convidado, e, desta vez, a escolha recaiu no pianista e compositor Mário Laginha. Juntamente com Maria João, o artista ganhou grande popularidade graças ao “universo musical que construiu com a cantora”, e que é descrito como “um tributo às músicas que sempre o tocaram, a começar pelo jazz e passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela pop e o rock, sem esquecer as bases clássicas que presidiram à sua formação académica”. Nesta que será a sua primeira atuação no Cineteatro Anadia, o músico e a OFB interpretarão, entre outras, “Histórias Muito Curtas II”, “Histórias Muito Curtas VI”, “Histórias Muito Curtas III”, e “Fado”.

Os bilhetes para este espetáculo já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h.