Anadia: Litério Marques é o candidato do PSD à Câmara Municipal

Litério Marques, ex-presidente da Câmara Municipal de Anadia pelo PSD e fundador do MIAP (Movimento Independente Anadia Primeiro) nas últimas autárquicas de 2013, acaba de ser o nome escolhido pelo PSD para se candidatar, de novo, à presidência da Câmara Municipal de Anadia.

A decisão foi tomada na última segunda-feira, durante a reunião da Comissão Política Alargada da Distrital do PSD de Aveiro.

O nome de Litério Marques foi aprovado por unanimidade e aclamação, na sequência da proposta elaborada pela Comissão Política Concelhia de Anadia.

Em declarações ao JB, Litério Marques, atualmente vereador do município de Anadia, eleito pelo MIAP, diz-se “desencantado” com a forma de estar do MIAP e que oportunamente explicará as razões desse desencanto.

Já Henrique Fidalgo, presidente da Concelhia do PSD, confessa que é importante realçar que mais do que um nome, a escolha se centrou em selecionar, “aquele que melhor preparado está para liderar a Câmara de Anadia: o mesmo homem que foi Presidente de Câmara pelo PSD durante quatro mandatos, fez obra, e deixou uma marca indelével de crescimento e desenvolvimento no nosso concelho.”

(leia a reportagem completa na edição do JB de 12 de janeiro)