Anadia: Recolha de resíduos diferenciados deixa muito a desejar

A recolha de resíduos diferenciados (papel, vidro, plástico) no concelho de Anadia não está a ser feita de forma eficiente.

Esta é a avaliação feita pelo vereador do PSD, José Manuel Ribeiro que, na última reunião do executivo, realizada no passado dia 28, deixou o alerta, até porque, a seu ver, “tem de ser feita mais pressão” junto da empresa que presta este serviço no concelho de Anadia.

“Os contentores costumam estar cheios”, disse, lamentando também que “a recolha não esteja a ser feita de forma eficiente”, uma situação mais visível nesta quadra natalícia em que a quantidade de caixas de cartão, papel e plástico aumenta consideravelmente nos contentores.

Recordando a campanha levada a cabo pela autarquia no decorrer de 2016, no sentido de sensibilizar os munícipes (Anadia + Limpa), sublinha que é preciso fazer mais. Por outro lado, o vereador do PSD defendeu ser preciso “pressionar a empresa a cumprir e atuar de forma mais eficaz no serviço que presta”.

Para a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, todas as campanhas de sensibilização são necessárias já que é preciso alertar e sensibilizar constantemente as populações para a necessidade de fazerem a separação seletiva dos resíduos. “Infelizmente, muitas vezes, assistimos a papel, cartão e plástico mal acondicionado nos contentores”, referiu, reconhecendo que a empresa, desde o processo de privatização, não melhorou o serviço prestado: “tem estado menos atenta”, avançou, salientando que a Câmara Municipal tem insistido, alertado e feito reclamações no sentido de que este serviço seja prestado com mais qualidade e eficiência.

A edil lamentou ainda o comportamento menos correto de alguns munícipes, que deixam os sacos com resíduos diferenciados no chão, junto aos contentores que, muitas das vezes, nem estão cheios, assim como noutras ocasiões se encontra nos contentores ou nos passeios resíduos verdes de limpeza dos jardins.

Catarina Cerca