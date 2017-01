Anadia: Vinte premiados no Sorteio de Natal

O Sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia 2016, uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, premiou 20 pessoas, com prémios no valor de 150 euros. O Sorteio decorreu no passado dia 13 de janeiro, no Cineteatro Anadia, antes da realização do “Concerto de Ano Novo e Reis”.

Recorde-se que a data e o local para a atribuição dos 20 prémios, em crédito, a utilizar no espaço comercial onde foi realizada a compra sorteada, será oportunamente anunciada pela ACIB.

Os prémios serão pagos pela Câmara Municipal aos estabelecimentos comerciais sorteados, os quais deverão disponibilizar, de imediato, um crédito de valor igual (150 euros) a ser utilizado única e exclusivamente pelo cidadão sorteado, até à data limite de 30 de junho de 2017.

O crédito poderá ser utilizado pelo cidadão sorteado na aquisição de quaisquer artigos, no estabelecimento identificado.

Premiados:

– José Rei, da Curia – Mercearia Aldeia de Tamengos;

– Maria Alice, de Famalicão – Vei-Gás de Anadia;

– Tiago Ramos, de Casal Comba – Ourivesaria São José de Tamengos;

– Sara Sofia Cardoso, de Anadia – Pizzaria Sonho das Fontes de Anadia;

– Mateus Leal Nogueira, de Ancas – Centro Agrícola de Ancas

– Júlia Meira – Maria Arminda Alves Gomes de Sangalhos;

– Elizete Cró, de Anadia – Likibody de Anadia;

– João Alves, de Sangalhos – Gosto Bastante de Sangalhos;

– Inês Crasto, de Anadia – Pó d’Arroz de Anadia;

– Henrique Duarte, de Vilarinho do Bairro – Lojas M Silva de Anadia;

– Maria Figueiredo, de Espairo – Aliópticas de Anadia;

– Rosa Maria Marques Almeida, de Paredes do Bairro – Papelaria Lita de Anadia;

– Joaquim Moreira Seabra, de Ancas – Centro Agrícola de Ancas;

– António Augusto Almeida Campos, do Paraimo – Gosto Bastante de Sangalhos;

– Eduarda Costa – Gosto Bastante de Sangalhos;

– Lívia Lisboa, de Espairo – Cabeleireiro Toque Sensual de Anadia;

– Dauri Marieta Ayres da Cunha, de Avelãs de Caminho – BSG Comunicações de Anadia;

– Miguel Ângelo Soares Cerveira Varandas, de Anadia – Maximino da Silva de Anadia;

– Ana Filipa Fernandes Neto – Cereaves de Anadia;

– Ana Madalena Ferreira de Almeida – Lojas M Silva de Anadia.