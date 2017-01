Cólica renal termina em parto dentro de uma ambulância

Uma menina nasceu, na penúltima quinta-feira, dia 19, dentro de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, que foram chamados para uma cólica renal que, mais tarde, se veio a revelar serem contrações de gravidez.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, Marco Maia, “os Bombeiros de Oliveira do Bairro foram acionados pelo CODU – Coimbra (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) para uma cólica renal e quando a equipa de emergência chegou ao local, encontrou uma rapariga deitada no sofá, com dores que dizia ser de uma possível cólica renal”. “Confrontada se estaria grávida, a rapariga, de 22 anos, garantiu que não”. A jovem já era mãe de uma outra criança.

Na ambulância, uma das socorristas apercebeu-se que as dores renais eram contrações e que a mulher estava, sim, a entrar em trabalho de parto, pelo que já não conseguiram chegar ao Hospital de Aveiro.

O comandante de Oliveira do Bairro, Marco Maia, refere que a situação não é inédita e que, há cerca de dois anos, também foram confrontados com um episódio semelhante, de uma mulher que garantiu que desconhecia estar grávida e que acabou por ter o filho na ambulância.