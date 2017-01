Junta de Freguesia avança com Orçamento Participativo só para as Associações

A Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro vai implementar este ano a segunda edição do Orçamento Participativo (OP), disponibilizando para o efeito 5 mil euros.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Márcio Oliveira, o OP “é um projeto de cidadania, onde as associações – em exclusivo – são incentivadas a avançar com propostas concretas a implementar no terreno e a refletir sobre as mais-valias de cada medida e nos custos associados, pois com um orçamento limitado para o efeito, as propostas terão necessariamente de ter uma base racional e sustentável”. “Pretende-se ainda contribuir para a alteração do paradigma ainda dominante em diversos setores da gestão pública e autárquica, que centra nos decisores políticos, não só o ónus da decisão, mas também o da identificação das problemáticas e o da definição das soluções”, explica o autarca.

Márcio Oliveira afirma ainda que “se pretende também fomentar um apelo ao bairrismo ou à causa local, que por vezes fica remetido para segundo plano por parte das populações, habitantes ou fregueses”.

O OP, na sua segunda edição, da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro destina-se a todas as Associações com sede na Freguesia de Oliveira do Bairro, cujas propostas devem estar enquadradas nas seguintes áreas temáticas: ação social, culto, recreio, cultura, juventude, lazer, espaço sénior, espaço público, espaço verde, cidadania, saúde e associativismo.

De acordo com o regulamento, as propostas devem ser específicas e bem delimitadas, para uma análise concreta e cada participante pode apresentar apenas uma proposta com um número ilimitado de subscritores.

Ainda de acordo com o regulamento, as propostas podem conter anexos (fotos, mapas, plantas de localização), cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise. Contudo, a descrição da proposta deverá constar no campo destinado a esse efeito, caso contrário será excluída.

Segundo Márcio Oliveira, “a votação nos projetos OP será feita em semelhança com as eleições, individualmente e presencialmente, com descarga direta nos cadernos eleitorais por parte dos fregueses recenseados na Freguesia de Oliveira do Bairro, entre os dias 3 e 7 de abril, na sede da Junta de Freguesia, entre as 9h às 17h de cada um destes dias”.

Entretanto, a Junta de Freguesia nomeará uma comissão técnica de análise que será a entidade responsável por fazer uma análise técnica de todas as propostas submetidas pelos cidadãos e, aquelas que estiverem de acordo com os parâmetros definidos, serão escolhidas para irem a votação. As propostas não aceites para adaptação a projeto, serão alvo de fundamentação e comunicadas aos proponentes.