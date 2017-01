Litério Marques é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Anadia

Aos 76 anos, Litério Marques, ex-presidente da Câmara Municipal de Anadia pelo PSD e fundador do MIAP (Movimento Independente Anadia Primeiro) nas últimas autárquicas de 2013, acaba de ser o nome escolhido pelo PSD para se candidatar, de novo, à presidência da Câmara Municipal de Anadia.

A decisão foi tomada esta segunda-feira, durante a reunião da Comissão Política Alargada da Distrital do PSD de Aveiro.

O nome de Litério Marques foi aprovado por unanimidade e aclamação, na sequência da proposta elaborada pela Comissão Política Concelhia de Anadia.

Desencanto com o MIAP. Ao JB, Litério Marques, atualmente vereador do município de Anadia, eleito pelo MIAP, diz-se “desencantado” com a forma de estar deste movimento e que oportunamente explicará as razões desse desencanto.

Mostrando-se muito agradado com a aprovação por unanimidade e aclamação, diz ser reflexo de que “acreditam na minha capacidade e forma de estar”.

Litério Marques, que foi durante 16 anos presidente do município pelo PSD, revela que o seu afastamento do partido e a passagem à condição de “suspenso” por ter criado um Movimento Independente são águas passadas e que já está a tratar de toda a documentação para se tornar novamente militante do PSD.

“O que aconteceu no passado não foi contra o PSD de Anadia. Foi uma situação de recurso que valeu naquela altura. Hoje, não se justifica a existência do MIAP”, diz.

Sublinhando querer unir o PSD, admite que o seu desencanto face ao MIAP teve um peso considerável na sua decisão, referindo que agora “vai ser delineado um projeto encabeçado por mim e na minha experiência enquanto autarca, em colaboração com a Comissão Política Concelhia.”

E acrescenta, “a minha experiência como independente foi nefasta para o concelho. Não me identifico com o MIAP”.

Litério Marques soube assumir os seus erros. Henrique Fidalgo, presidente da Concelhia do PSD, confessa que o facto do nome de Litério Marques ter sido aprovado por unanimidade e aclamação o deixa muito satisfeito na medida em que demonstra que a Comissão Política Alargada da Distrital do PSD de Aveiro “percebeu os fundamentos da nossa estratégia, que são única e exclusivamente a vontade de unir o PSD em Anadia.”

Explicando que a derrota do PSD nas últimas eleições autárquicas se deveu “a uma divisão dentro da própria família social-democrata, provocada pelo extremar de posições”, reconhece também que “foi durante as várias lideranças do PSD na Câmara Municipal e Juntas de Freguesia em Anadia, que o concelho conheceu obra, desenvolvimento e prosperidade, e ganhou reconhecimento interno e externo.”

“É importante realçar que mais do que um nome, a escolha centrou-se em selecionar, de entre vários militantes disponíveis, aquele que melhor preparado está para liderar a Câmara de Anadia: o mesmo homem que foi Presidente de Câmara pelo PSD durante quatro mandatos, fez obra, e deixou uma marca indelével de crescimento e desenvolvimento no nosso concelho.”

Henrique Fidalgo sublinha ainda que o agora candidato Litério Marques “reconhece ao fim de três anos que encabeçou um projeto falhado.” Agora, “soube assumir os seus erros perante a Comissão Política”, mostrando-se disponível para “voltar a estar com o PSD na construção de um projeto ganhador”, acrescentando ser este “um grande exemplo de maturidade e responsabilidade que Francisco Sá Carneiro nos ensinou a ter, enquanto líderes do partido que fundou”, para além de considerar ser igualmente um “sinal claro, de que a política se exerce no tempo, com todos aqueles que estão disponíveis para ajudar o PSD a ser um partido ativo, liderante, e que sabe reconhecer os erros do passado e transformá-los em melhores soluções cujo objetivo estará sempre centrado em colocar Anadia no seu patamar de reconhecimento regional e nacional.”

A Concelhia do PSD de Anadia reconhece em Litério Marques “um estilo muito próprio; uma enorme capacidade de gestão de recursos e gestão autárquica comprovada”.

Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt