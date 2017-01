Rota da Bairrada: “Bairrada em Prova” nos Espaços Bairrada

Novo Ano que começa, novo cartaz do “Bairrada em Prova”.

De 3 a 16 de janeiro, a Rota da Bairrada convida a degustar novas colheitas e novos vinhos e espumantes nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.

O ano novo começa em grande nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira com o cartaz do “Bairrada em Prova” recheado de novidades e de novas colheitas de vinhos e espumantes.

Entre os dias 3 e 16 de janeiro é possível degustar, por um preço simbólico, seis produtos vínicos com um caráter único que só a Bairrada consegue dar.

Começamos por uma novidade lançada no final de 2016 pelas Caves São João, o Frei João Clássico Branco 2015. Um vinho feito de uma forma de vinificação mais tradicional a partir das castas Cercial e Bical.

Ainda na categoria de brancos, incluímos uma nova colheita produzida pela Adega de Cantanhede, o Marquês de Marialva Arinto Reserva 2015 parcialmente fermentado em barricas de carvalho francês e 100% da casta que lhe dá o nome.

As Caves Messias entram em prova com o vinho tinto Quinta do Valdoeiro Reserva 2009, um vinho feito de Baga e Cabernet Sauvignon e estagiado durante 20 meses em madeira de carvalho francês.

Com um blend de Baga, Touriga Nacional e Syrah está o QMF Premium 2013, um tinto da Quinta da Mata Fidalga.

A Adega Rama está presente com o espumante RS Baga Bairrada Blanc de Noir Bruto 2014 e o produtor Kompassus com o espumante Kompassus Blanc de Noirs Bruto 2013.

Todos os enófilos poderão desfrutar de uma prova de produtos vínicos Bairrada sempre acompanhada por um técnico da Associação, que ajuda a revelar a essência dos néctares degustados.

De segunda a domingo, nos dois espaços abertos ao público, o convite é para colocar os sentidos à prova e desfrutar de uma experiência vínica degustando alguns dos melhores vinhos da região Bairrada.