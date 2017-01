Sangalhos: Câmara Municipal ajuda na reconstrução de habitação

A Câmara Municipal de Anadia vai ajudar a reconstruir a casa do jovem casal de Sangalhos que, a 18 de dezembro de 2016, ficou sem casa, na sequência de um incêndio que destruiu por completo a moradia onde habitavam em Sá-Sangalhos.

A informação foi anunciada a JB pela edil anadiense Teresa Cardoso, depois do executivo ter aprovado por unanimidade, em reunião, uma ajuda que vai rondar os 33 mil euros, sendo certo que a Câmara Municipal irá ainda fazer o acompanhamento na fiscalização da obra.

Na última sexta-feira, a edil anadiense Teresa Cardoso, o vice-presidente da autarquia, Jorge Sampaio, o autarca da freguesia de Sangalhos, António Floro e o casal estiveram reunidos na Junta de Freguesia para trocar algumas impressões acerca desta ajuda e decisão do executivo.

A JB, António Floro, que foi o autor do projeto, revelou que durante o encontro a edil explicou todos os passos que culminaram neste apoio. Também Patrícia Oliveira confessou ter ficado muito satisfeita com o apoio dado pela Câmara Municipal, que permite encarar o futuro de uma forma mais esperançosa.

A obra, que deverá começar dentro de duas semanas, vai estar a cargo de um empreiteiro da freguesia de Sangalhos que terá apresentado o orçamento mais baixo.

O projeto da “nova” casa traçado por António Floro, que é desenhador, vai ao encontro do desejo do casal. A habitação, com uma área aproximada de 100 m2, terá cozinha e sala comuns com lareira, dois quartos, um pequeno hall e uma casa de banho, permitindo que os compartimentos sejam ligeiramente maiores, uma vez que as áreas foram melhor aproveitadas em relação aos compartimentos que existiam na antiga casa.

Agora, a prioridade é mesmo reconstruir a habitação, o que poderá acontecer até ao verão.

O casal, para fazer face à reconstrução e para mobilar a habitação, disponibilizou na sua página no facebook um NIB: 0038008101200001771 74 (Filipe Vieira – Banco Santander Totta) para quem quiser ajudar monetariamente, de forma a que possam adquirir o mínimo para recomeçar.

Recorde-se que, numa primeira fase, a Câmara Municipal de Anadia ajudou nos trabalhos de remoção de entulho, uma vez que foi necessário proceder à demolição de todas as paredes interiores da habitação.

Filipe Vieira, de 30 anos e Patrícia Oliveira, de 25 anos, são pais de uma bebé com três meses. Ficaram apenas com a roupa do corpo, na sequência deste incêndio.

De imediato, à volta desta tragédia nasceu uma enorme onda de solidariedade, que envolveu não só familiares e amigos, mas também muitos anónimos que mostraram vontade de ajudar a minorar o sofrimento do casal.

Catarina Cerca