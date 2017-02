Museu de Etnomúsica celebra dia Mundial da Rádio

O Museu de Etnomúsica da Bairrada, sedeado na vila do Troviscal, vai celebrar o Dia Mundial da Rádio, a 13 de fevereiro, com um programa especial destinado ao público mais jovem, que contará com visitas orientadas à exposição “O Rádio: Retrospetiva do século XX”, seguidas da atividade lúdica “Pintando os Sons”.

A iniciativa “Dia Mundial da Rádio – Pintando os Sons” é destinada a crianças dos 3 aos 12 anos de idade e pretende dar a conhecer aos mais novos um pouco mais sobre a história da comunicação, incentivar a criatividade e despertar a apetência para as artes plásticas, através de um ateliê de pintura em tela, especialmente dedicado à rádio e aos elementos presentes na visita. Ao longo do dia, serão realizadas três sessões (10h30, 14h30 e 16h), com a duração média de 1 hora.

A programação do Museu de Etnomúsica da Bairrada para o mês de fevereiro conta ainda com uma atividade dirigida à população sénior, intitulada “Conversas com História”, que irá decorrer entre os dias 24 e 27, com sessões às 10h30 e 14h30. Trata-se de uma iniciativa que pretende recordar e reviver momentos importantes da história da música, da cultura e das tradições em geral, na Bairrada. Os participantes serão convidados a ver e ouvir imagens e sons de outros tempos, colaborando com o seu saber na procura de mais conhecimento sobre a história e as raízes da música na região.

A participação nestas duas atividades – “Dia Mundial da Rádio – Pintando os Sons” e “Conversas com História” – é gratuita e as inscrições devem ser feitas no Museu de Etnomúsica da Bairrada, através do telefone 234 757 005 ou do endereço eletrónico memb@cm-olb.pt.