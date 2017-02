Pangeia – viagem sonora e visual pelo universo dos irmãos Grimm no QA

Após a estreia na Culturgest – Fundação CGD, o espetáculo “Pangeia – viagem sonora e visual pelo universo dos irmãos Grimm” de Tiago Cadete/EIRA, chega ao palco do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, no domingo, dia 12 de Fevereiro, às 11h.

“PANGEIA, um espetáculo didático, mas lúdico ao mesmo tempo, destinado a crianças dos 6 aos 12 anos, é uma viagem sonora e visual pelo universo dos irmãos Grimm, onde o palco se transforma em museu Imaginário de objetos curiosos das histórias do dois irmãos. Bernardo Almeida e Leonor Cabral são dois investigadores que revelam os mistérios por detrás das histórias, recuperando a ideia dos Gabinetes de Curiosidades criados no século XVI.

Pangeia é um espetáculo inovador baseado numa viagem sensorial, através do som e do vídeo pelo universo dos irmão Grimm. O palco do QA transformar-se-á num museu imaginário de objetos curiosos vindos de diversos contos. Nesta viagem, acompanhados por dois atores que vestem a personagens de dois investigadores, descobrem-se pistas, com ajuda de auscultadores e de mp3, para chegarem à coroa do Rei Sapo ou o sapato da Cinderela.