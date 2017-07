A Câmara Municipal de Anadia está a dar continuidade ao projeto “De mão em mão”, que consiste no encorajamento da partilha e da reutilização de manuais escolares, com vista à sua rentabilização.

Em cooperação com o Agrupamento de Escolas de Anadia, a Escola Profissional de Anadia e os Colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores, a autarquia pretende proporcionar às famílias do concelho um serviço de reutilização de manuais escolares.

São aceites manuais de todos os níveis de ensino, em vigor entre 2013 e 2017, em bom estado de conservação, os quais devem ser entregues na Biblioteca Municipal de Anadia.

Podem candidatar-se ao usufruto dos manuais, alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino cooperantes que sejam, cumulativamente, utilizadores da Biblioteca Municipal.

Na cedência dos manuais, é dada prioridade aos alunos abrangidos pelo 1.º escalão do Abono de Família, seguindo-se os alunos do 2º e 3º escalões. De seguida, vêm os alunos provenientes de famílias encaminhadas pelos serviços de ação social que integram a Rede Social de Anadia.

Os candidatos devem dirigir-se à Biblioteca Municipal, a partir de 1 de julho e manifestar a sua intenção em beneficiar do projeto. As respostas às solicitações serão dadas entre 7 e 12 de agosto.

A satisfação dos pedidos estará condicionada ao número de exemplares disponíveis para empréstimo.