As Marchas Populares de Anadia saíram à rua e exibiram as suas marcações no recinto de “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho 2017”, na noite de domingo, 25 de junho, perante uma plateia que lotou o Anfiteatro do Vale Santo, em Anadia.

Foram milhares as pessoas, dos vários cantos do concelho, que se deslocaram à feira para assistir à atuação das sete marchas que representaram Avelãs de Caminho, São Lourenço do Bairro, Samel, Amoreira da Gândara, Vila Nova de Monsarros, Vilarinho do Bairro e Óis do Bairro. Uma noite de grande alegria, muita cor e animação.

Depois do encontro junto ao Pavilhão Municipal de Anadia, na Rua Adriano Henriques, as marchas seguiram em desfile, pelas principais ruas da cidade, até ao recinto da Feira da Vinha e do Vinho, onde cada uma atuou durante cerca de 15 minutos.

“As Vindimas” estiveram em evidência na marcha de Avelãs de Caminho, apresentada por 61 elementos. São Lourenço do Bairro, com 80 marchantes, dedicou a sua apresentação a“Os Fornos da Cal”, enquanto Samel, com 65 marchantes, lembrou as “Serenatas à janela”. Os 76 elementos da marcha de Amoreira da Gândara homenagearam as “As Lavadeiras”, e “As Desfolhadas” serviram de mote para os 80 marchantes de Vila Nova de Monsarros. Vilarinho do Bairro apresentou-se com 60 elementos, tendo prestado um tributo à primeira marcha que se realizou nesta localidade, em 1987, e entoando “Para sempre no nosso coração”. Finalmente, Óis do Bairro, com 80 marchantes, celebrou o Santo António.

No final do evento, foi entregue a cada marcha uma medalha do Município de Anadia, um diploma de participação e, ainda, um manjerico personalizado. Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, agradeceu publicamente a presença e o empenho de todas as pessoas que estiveram, direta e indiretamente, envolvidas na organização e na apresentação das marchas populares. De recordar que o executivo municipal atribuiu uma verba de cinco mil euros a cada marcha para apoiar nas despesas com os trajes e com os músicos.

Uma nova exibição das Marchas Populares de Anadia está agendada para sábado, dia 8 de julho, na Curia, a partir das 21h30, no âmbito do programa “Curia – Paixão pela Vida”, que integra “Anadia – Animação de Verão 2017”.