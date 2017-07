Foi apresentado, no dia 12 de julho, o livro “Oliveira do Bairro – 40 Anos de Poder Local”, uma edição da Câmara Municipal que traça o percurso e evolução do município nas últimas quatro décadas.

A apresentação da obra, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal, ficou a cargo da diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, que começou por fazer uma contextualização histórica dos últimos 40 anos, tendo em conta os mandatos dos três presidentes que passaram pela Câmara Municipal após as primeiras eleições autárquicas, em 1976: Alípio Sol, Acílio Gala e o atual presidente, Mário João Oliveira que, por força da limitação de mandatos, não pode voltar a candidatar-se, às autárquicas de 1 de outubro próximo.

Oriana Pataco lembrou como era o concelho em 1976, um concelho essencialmente rural e pouco desenvolvido, e como é hoje, tendo em conta todas as infraestruturas e obras entretanto criadas e construídas.

Relativamente à obra que era naquele dia dada a conhecer ao público e perante algumas dezenas de convidados, essencialmente ligados ao poder autárquico e líderes associativos, a apresentadora fez referência à capa sóbria e a negro, contrastando com as imagens bem coloridas que se encontram no interior da obra. Capítulo a capítulo, Oriana Pataco descreveu a evolução do concelho, nas áreas do Ambiente e Qualidade de Vida, Apoio às Associações, Cultura, Desporto, Educação, Eventos, Geminações, Inovação e Competitividade, Outros Equipamentos Públicos, Qualificação do Espaço Urbano e Turismo.

