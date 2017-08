Foi adjudicada na última reunião de Executivo Municipal, a empreitada relativa à construção do Mercado Municipal da Mealhada. A adjudicação foi aprovada, por maioria, pelo valor de 2.148.000 euros (mais IVA).

O novo Mercado Municipal da Mealhada, que ficará situado junto à Rua Dr. Américo Couto, foi estruturado num único piso, com dois alinhamentos de bancadas fixas, permitindo a existência de 80 mesas de venda. No espaço central do mercado (terrado) localizam-se as mesas de venda e bancas de apoio, num total de 40. À volta do terrado localizam-se espaços de venda individualizados, 14 lojas e dois estabelecimentos de bebidas com acesso pelo interior e exterior do mercado. Existirão ainda seis bancas apenas com acesso pelo interior do mercado. A feira informal que se realiza semanalmente funcionará no terrado exterior, apoiado por dois módulos subdivididos, cada um, em três espaços destinados a estabelecimento de bebidas.

Toda a envolvente paisagística será requalificada, as áreas verdes propostas serão revestidas com prado sequeiro e propõem-se na frente nascente e norte a plantação de árvores autóctones de médio porte na marcação das áreas verdes do mercado.

Os acessos rodoviários far-se-ão desde sul, a partir da rotunda Deus Baco, e desde Norte, pela Rua Dr. Américo Couto e que se ligam, respetivamente, à EN1/A1 e à EN1/IC2.

ETAR será beneficiada e ampliada

Foi também adjudicada, na última reunião de Executivo Municipal, a empreitada relativa à ampliação e beneficiação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Mealhada.

A adjudicação foi aprovada, por unanimidade pelo valor de 2.483.190,39 euros (mais IVA). Esta é uma obra fundamental para a melhoria do tratamento dos esgotos e consequentemente para a melhoria da massa de água do rio Cértima. A intervenção permitirá duplicar a capacidade de tratamento, passando dos 90 litros por segundo para os 180 litros por segundo. A empreitada inclui trabalhos de movimentos de terras, demolições, fundações e estruturas em betão, bem como equipamentos mecânicos e eletromecânicos, equipamentos e sistemas da ETAR, seja de águas e esgotos domésticos, seja de águas pluviais e eletricidade. Engloba ainda os acessos e arruamentos interiores e exteriores da ETAR, que ocupa uma área de cerca de 0.55 hectares e se localiza na margem esquerda da ribeira da Vacariça, afluente do rio Cértima.

A atual ETAR, inaugurada em 1989, foi dimensionada para um universo de povoações com 9664 habitantes, mas que atualmente têm uma população de 17659 habitantes aos quais acresce a carga orgânica industrial.

As povoações atualmente servidas pela ETAR são Carqueijo, Casal Comba, Lendiosa, Mala, Pedrulha, Quintas da Mala, Silvã e Vimieira (freguesia de Casal Comba), Barrô, Buçaco, Lameira de Sta. Eufémia, Lameira de S. Pedro, Luso (freguesia do Luso), Cardal, Mealhada, Reconco, S. Romão, Sernadelo, Antes, Arinhos, Póvoa do Garção, Ventosa do Bairro e Barregão (União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes), Canedo e Pampilhosa (freguesia de Pampilhosa), Lameira do Outeiro, Lameira de S. Geraldo, Pego Peixe, Quinta do Vale, Quinta de Valongo, Travasso e Vacariça; Sta Cristina (freguesia da Vacariça).