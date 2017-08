O Município de Oliveira do Bairro passa a dispor de um novo instrumento que reforça a capacidade de planeamento e ordenamento da autarquia para a ação educativa no seu território. Trata-se do Plano Educativo Estartégico Municipal de Oliveira do Bairro (PEEMOB) 2017-2021, documento que foi apresentado e aprovado na última reunião de Câmara, realizada no dia 27 de julho.

Este instrumento orientador será uma ferramenta privilegiada para que a autarquia possa definir a sua política educativa para o concelho, consideram os responsáveis pelo desenvolvimento deste Plano, que resultou de um trabalho conjunto entre a Câmara Municipal, a Universidade de Aveiro (responsável pela sua coordenação) e os munícipes de Oliveira do Bairro que, ao longo de um ano e meio contribuiram através das resposta a 21 entrevistas, participação em dois workshops, para além de doze reuniões e centena e meia de pessoas ouvidas com responsabilidades na área da Educação, que “contribuíram para que se pudesse garantir um trabalho de construção coletiva”.

O documento foi apresentado por António Augusto Neto Mendes, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, que coordenou a elaboração do PEEMOB, tendo sido depois aprovado, por unanimidade, naquela reunião de Câmara.

Segundo o coordenador do estudo, a necessidade do PEEMOB “é essencial para a estratégia e planeamento da ação política na Educação, quanto mais sendo Oliveira do Bairro um dos 13 municípios que integram, desde 2015, o projeto-piloto “Aproximar”, de delegação de competências nessa área”. Para o académico, as autarquias passaram a ter um papel cada vez mais importante na educação e os poderes públicos sentem a necessidade de enquadrar as associações e IPSS’s e todos os agentes locais na sua ação educativa.

