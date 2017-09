Um homem de 44 anos, suspeito de abusar vários anos de uma filha, em Oliveira do Bairro, foi detido pela Polícia Judiciária. O homem é trabalhador agrícola e tudo indica que os abusos sexuais perduram desde os 10 anos de idade da menor, hoje com 16 anos.

Segundo apurámos, os factos terão acontecido numa das freguesias fora da sede do concelho, com o progenitor a exigir a presença da filha nas atividades agrícolas, onde supostamente consumava os abusos, que anteriormente nunca foram revelados pela criança, que era vítima de coação com ameaças e com agressões físicas, se denunciasse aquelas situações.

O comunicado da PJ – Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, atesta isso mesmo, garantindo que o suspeito, “para concretizar a satisfação dos seus desígnios, aproveitava os momentos decorrentes da vivência familiar, em que se encontrava sozinho com a vítima, valendo-se da sua ascendência sobre ela”.

O detido, com 44 anos de idade, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, ficando como medidas de coação, a proibição de contactar com a vítima e de se ausentar da localidade de sua residência, ficando, igualmente, com a obrigatoriedade de se apresentar regularmente às autoridades.