A Unidade de Cuidados na Comunidade Cubo Mágico da Saúde, em Oliveira do Bairro, foi contemplada, no passado dia 22 de setembro, com um donativo de 10.176,13 euros da Missão Continente, destinada a financiar o projeto “Sol Poente”.

A entrega do donativo decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e contou com a presença de Mário João Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Pedro Almeida, diretor do ACES Baixo Vouga, coordenadores das UCC Baixo Vouga, entre vários outros convidados.

Na ocasião, Pedro Almeida, do ACES Baixo Vouga, elogiou o trabalho “meritório” desenvolvido pela Unidade de Cuidados na Comunidade Cubo Mágico da Saúde bem como os benefícios e ganhos na saúde que projetos desta natureza trazem às populações.

Já o autarca oliveirense realçaria o trabalho realizado diariamente no concelho, por “pessoas arrojadas e dinâmicas”, em prol da saúde preventiva, seja na infância, na idade adulta ou sénior já que, como reconheceu “com o aumento da esperança média de vida, o ideal é viver mais tempo com mais saúde, autonomia e gosto pela vida.”

Sucesso do projeto “Sol Poente”. Caberia à enfermeira Miriam Ferreira falar do sucesso do projeto “Sol Poente”, um projeto vocacionado para a população sénior do concelho e que visa promover a saúde e a qualidade de vida dos idosos de forma a contribuir para retardar os efeitos do envelhecimento: (comprometimento cognitivo; estimular a concentração, pensamento e memória; prevenindo a dependência e incapacidade de auto-cuidado; mantendo ou melhorar a qualidade de vida dos idosos que frequentaram o programa).

