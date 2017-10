No Campeonato Safina, o Famalicão saiu, a exemplo do que já tinha acontecido em Alvarenga, goleado de Estarreja e pelo mesmo resultado (4-0 – golos de novo na segunda parte), sendo que o Pampilhosa também lhe marcou quatro golos. É verdade que jogou frente a dois candidatos à subida, mas a vida está difícil para os bairradinos que, a par com a Ovarense, ainda não pontuaram.

Em casa, o Pampilhosa cumpriu com a sua obrigação e derrotou o Alba, numa jornada em que o União de Lamas é o novo líder.

2-O Famalicão vai encontrar pela frente mais um adversário complicado, o São João de Ver. Para pontuar terá de superar-se a si próprio.

O Pampilhosa joga em Fiães e tem boas hipóteses de trazer pontos.

I DIVISÃO

1-Após vencer fora o Fermentelos, o Oliveira do Bairro é líder isolado, ao beneficiar do empate do ACRD Mosteirô em Paços de Brandão. Grande início de época da equipa de Tó Miguel.

O Oiã, que até esteve a ganhar, foi goleado em Cucujães e ocupa os lugares de descida, tal como o Carqueijo, que conseguiu os primeiros pontos, ao empatar em casa com o Milheiroense.

O Mealhada caiu com estrondo (3-0) no reduto da Juve Force, enquanto o Calvão voltou a perder em casa, desta vez frente ao Valecambrense. Melhor fez o Mourisquense, que venceu em casa a EF Rui Dolores.

2-Três dérbies bairradinos marcam a jornada 5. O Oliveira do Bairro recebe o Mourisquense, que não perde há três jogos. Se os Falcões continuarem no mesmo estilo, com maiores ou menores dificuldades, chamarão a si a vitória.

O Oiã – Fermentelos é sempre um jogo apetecível para jogadores e adeptos e com muita adrenalina pelo meio. Jogo para tripla.

O Mealhada fará a receção ao Carqueijo. Pelo andamento das duas equipas, os três pontos deverão ficar em casa.

O Calvão não terá vida fácil em Mansores, equipa que apostou na subida e está galvanizada pelo bom início de campeonato.

Já a Juve Force, no reduto do Valecambrense, tem hipóteses de trazer pontos.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-Sortes diferentes para as equipas de Águeda. Em casa, o Valonguense não foi além de um empate com o Santiais.

O Macinhatense, que ainda não pontuou, foi goleado (4-0) no terreno do Macieira de Cambra.

2-A equipa de Macinhata joga fora com o Pinheirense, duas equipas sem pontos. Uma delas irá desatar o nó. O Valonguense mede forças com o Gafanha B e terá de fazer mais do que já fez se quer pontuar.

SÉRIE C. 1-Ao golear fora o VN Monsarros e também pela conjugação de outros resultados, o Bustos assumiu a liderança isolado.

Na estreia no campeonato, o Águas Boas não foi de modas e deu chapa cinco na casa do Sosense.

O Mamarrosa também venceu pela primeira vez, em casa, ao Santo André. Surpresa ou não, o Luso levou a melhor sobre o Antes, tal como a LAAC na receção ao Ribeira/Azenha.

O Paredes do Bairro trouxe os três pontos da casa da Juve Force B e, um ponto ao lado, em Parada de Cima, o Aguinense dividiu os pontos com o CRAC.

2-Em casa, o Bustos, diante da Juve Force B, deverá manter a liderança. O Águas Boas recebe o Aguinense e os pratos da balança deverão pender para os canarinhos.

O Mamarrosa joga no reduto do Sosense. Se os locais não espevitarem, poderão sofrer nova desilusão.

Em casa, o Paredes do Bairro não deverá passar por grandes dificuldades com o CRAC, apesar de jogar frente ao seu público não seja fácil, isto olhando para as estatísticas da época passada e para o empate a abrir o campeonato.

O Ribeira/Azenha recebe o Luso e a divisão dos pontos é um resultado a ter em conta.

Também em casa, o Antes não deverá ter problemas de maior frente ao VN Monsarros.

Mais equilibrado poderá ser o Santo André – LAAC.