Numa partida em que ambas as equipas se anularam em termos ofensivos, Pampilhosa e Oliveira do Bairro não saíram do nulo. Um resultado que não serviu a nenhuma das equipas, mas para o Oliveira do Bairro, contra um adversário que luta pelos lugares cimeiros, o ponto alcançado pode ser um bálsamo importante para a equipa, que continua a lutar pela manutenção no Campeonato SABSEG.

2-Em casa, o Oliveira do Bairro tem um duro teste pela frente. O União de Lamas é o adversário, que está no terceiro lugar e a um ponto da segunda posição. Mas seja fácil ou difícil, os bairradinos não podem ceder e, como tal, só os três pontos interessam.

O Pampilhosa joga no terreno da Ovarense. Os vareiros têm sido a sensação do campeonato, querem conservar o segundo lugar, que dá direito à participação na Taça de Portugal, ou algo mais. Não é impossível aos ferroviários trazerem pelo menos um ponto.

I DIVISÃO

1-No jogo grande da jornada e entre duas equipas que têm quase os dois pés no Campeonato SABSEG, Vista Alegre e Fermentelos jogavam para a conquista do título. Os Pimpões partiram para o jogo com uma vantagem de três pontos e de lá saíram com essa diferença, graças a um golo de Mendonça marcado nos descontos, que deu um ponto à equipa da Pateira.

A LAAC, já sem Augusto Semedo como treinador, viu-se e desejou-se para ganhar em casa ao CRAC, último classificado. Uma vitória que lhe valeu isolar-se na quarta posição, dado que o Paços de Brandão empatou.

Em casa, o Antes andou sempre atrás do prejuízo e acabou por conquistar um ponto diante do Arrifanense.

A lutar pela vida pela manutenção, o Calvão alcançou importante vitória em casa sobre o Mourisquense. A equipa da Mourisca, que se assumiu como candidata à subida, tem sido uma desilusão e está no meio da tabela.

2-O líder Fermentelos recebe o Valecambrense, adversário que continua na luta pelo quarto lugar. A equipa de Tó Miguel terá de ser igual a si própria caso queira alcançar o pleno dos pontos. O mesmo se aplica à LAAC na deslocação a Mansores, adversário capaz do melhor e do pior e que está estabilizado a meio da tabela.

O Antes viaja até Argoncilhe. As duas equipas têm feito um percurso algo semelhante, têm os mesmos pontos, apostamos no empate.

O Mourisquense recebe o São Roque e deverá regressar às vitórias, depois de quatro derrotas consecutivas.

Num jogo entre aflitos, o CRAC recebe a EF Rui Dolores e, se quer sair do último lugar e lutar pela manutenção, está obrigado a ganhar.

O Calvão joga na casa do Arrifanense, opositor que ainda não está a salvo de dissabores no que toca à descida. A equipa de Raúl Garcia também está obrigada a pontuar.

II DIVISÃO

ZONA SUL. 1-O Valonguense, que a meio da semana havia ganho à Juve Force em jogo em atraso, de novo em casa, empatou a quatro golo com o Rocas do Vouga e continua na liderança.

O Bustos não aproveitou o deslize e, depois de doze vitórias seguidas, perdeu no terreno do Mealhada. A diferença para o primeiro é de quatro pontos.

A Juve Force voltou a atrasar-se, ao empatar no reduto do Carqueijo, tal como o Aguinense, que em casa não foi além de um empate sem golos com o vizinho VN Monsarros.

O Águas Boas parece estar a subir de forma e somou a terceira vitória consecutiva na casa do Mamarrosa.

O Famalicão goleou fora o Santo André (4-1) e o Sosense levou a melhor sobre o Ribeira/Azenha. Já o Paredes do Bairro deu luta, mas perdeu no reduto do Beira-Vouga por 3-2.

2-O Bustos – Valonguense centra as atenções. Os locais, se querem encurtar distâncias e lutar pela liderança, estão obrigados a ganhar.

À espreita do segundo lugar está o Mealhada que não deverá ter problemas na casa do Bom Sucesso, tal como a Juve Force na receção ao Beira-Vouga.

O Aguinense é bem capaz de ir à Azenha estragar os planos aos locais, sendo que o VN Monsarros é favorito em casa, frente ao Santo André, assim como o Águas Boas diante do Sosense.

O Mamarrosa tem capacidade para ir buscar pontos a Paredes do Bairro, adversário que continua na última posição, e o Famalicão desenvencilhar-se do Vaguense no seu terreno.

Por jogar em casa, o Rocas do Vouga leva ligeira vantagem sobre o Carqueijo. A ver vamos se será assim.