O PS venceu as eleições na Mealhada, conseguindo atingir os 47,58 % dos votos contra os 33,26% conquistados pela coligação Juntos Pelo Concelho da Mealhada (JPCM). O Bloco de Esquerda passou a ser o terceiro partido mais votado (6,66%), deixando a CDU em quarto lugar, com 6,50 %. A composição do executivo continua a favorecer os socialistas que conseguem a maioria, elegendo quatro dos sete mandatos, deixando os restantes para os JPCM.

A votação para a Assembleia Municipal foi semelhante, com o PS a conquistar 11 mandatos, a coligação JPCM conseguiu 8 e a CDU não foi além de um mandato, perdendo para o Bloco de Esquerda o segundo mandato que habitualmente segurava neste órgão.

O Bloco de Esquerda conseguiu outra conquista, elegendo um mandato para a União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, onde a CDU perdeu o mandato que atualmente detém. Nesta União o PS e os JPCM atingiram os seis mandatos cada um.

Nas freguesias, o PS ganhou em toda a linha, conseguindo maiorias absolutas em cinco delas, sendo o Luso e Casal Comba as mais expressivas, com 70,44 % e 57,58%, respetivamente.

Destaque negativo para a abstenção, que atingiu os 48,60%&, ou seja, não votaram 8.972 eleitores.