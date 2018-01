A beneficiação dos 9 kms de troço da EM 598, entre Rines e Sanchequias, vai finalmente avançar, após a chegada dos dois vistos do Tribunal de Contas, quer para a obra, quer para o empréstimo requerido pela Câmara Municipal (CM). O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Silvério Regalado, na reunião do executivo da passada quinta-feira, dia 18.

A obra, há muito reclamada, foi lançada há cerca de meio ano, tendo a empreitada sido adjudicada em setembro. “Vamos reunir até final do mês com o empreiteiro para tratar de todas as burocracias e a obra deverá arrancar no final de fevereiro, início de março”, tendo um prazo de execução de dois anos, esclareceu o presidente.

Trata-se de uma obra no valor de 3,4 milhões de euros, suportados na totalidade pelo município, sendo que para uma parte (cerca de 900 mil euros) a Câmara procedeu a um empréstimo. “É um investimento que dará uma nova dinâmica ao sul do concelho e sobretudo que trata novas condições de segurança, conforto de peões, ciclistas e tráfego em geral, e de usufruição daquele espaço aos munícipes”, ressalvou o presidente da CM Vagos, Silvério Regalado.

A beneficiação vai permitir o alargamento da faixa de rodagem para 6 metros, vai ter passeios e uma pista ciclável (ciclovia). Vai ainda introduzir e reabilitar a rede de drenagem de águas pluviais (problema existente naquela estrada há muitos anos) e serão definidas novas zonas de estacionamento. Incluirá também uma parte de requalificação urbana, nomeadamente em Sanchequias, na Ponte de Vagos, e em Fonte de Angeão, no largo da Parada de Cima.

“Será seguramente uma das obras que marcará este mandato”, frisou o autarca. A obra será realizada por troços e serão feitos os possíveis “para minimizar o impacto na vida das pessoas”, concluiu.

Oriana Pataco