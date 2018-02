Na última semana, vários jornais nacionais (Público, JN, Expresso e Observador) publicaram cadernos e suplementos alusivos aos rankings dos exames nacionais do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

Olhando para o ranking geral do ensino secundário (publicado pelo jornal Público), a nível nacional o destaque vai para o ensino privado que, uma vez mais, domina os primeiros 31 lugares.

Seguindo este figurino, também na região da Bairrada, o estabelecimento de ensino que ocupa uma posição de destaque no ranking geral do secundário é o Colégio Nossa Senhora da Assunção, em Famalicão, Anadia, sobressaindo entre os demais ao fixar-se no 29.º lugar, ainda que três lugares abaixo (26.º) em relação ao ano letivo anterior (2016). Neste Colégio, foram realizadas 188 provas e a média geral foi de 12,58 valores.

O mesmo acontece ao nível do ensino básico, ao classificar-se em 24.º lugar a nível nacional, no ranking referente ao 3.º ciclo.

Os excelentes resultados do Colégio Nossa Senhora da Assunção deixam a diretora, Irmã Idalina Faneca, extremamente satisfeita, admitindo que esperava “bons resultados ao nível do 9.º ano, mas no Secundário nem tanto”. Idalina Faneca considera que este lugar destacado no ranking nacional se deve “a muito trabalho, muita dedicação e ao facto de nunca se desistir”. Por outro lado, admite, é fundamental “acreditar sempre nos alunos e motivá-los continuamente”.

Privadas à frente. Centrando a análise no ranking do secundário, e olhando para a região da Bairrada, verifica-se que as três melhores do ranking foram duas escolas privadas (Colégio de Famalicão e o IPSB de Bustos – já encerrado) e uma escola pública, de Águeda – Secundária Adolfo Portela que está no 65.º lugar, bem à frente dos restantes estabelecimentos de ensino da região.

E falando de escola pública, a Secundária de Anadia destaca-se por ter subido 108 lugares, enquanto que a Secundária de Vagos foi a que mais desceu, 148 lugares.

Ler mais na edição impressa ou digital