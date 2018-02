Caiu o pano sobre a primeira volta do Campeonato Safina. O Famalicão tinha importante jogo em Canedo para se distanciar dos lugares de descida. Esteve por duas vezes em vantagem, mas acabou por perder por 3-2 e caiu para os três últimos lugares, que dão acesso à descida de divisão.

Em casa, o Pampilhosa, frente ao líder Lourosa, somou mais um resultado negativo e está a sete pontos acima da linha de água. A situação não é preocupante, mas os ferroviários não se podem acomodar.

2-O Famalicão inicia a segunda volta na Vista Alegre. Os locais têm mais sete pontos, por isso este é mais um jogo de crucial importância para os bairradinos encurtarem distâncias. É importante não perder.

O Pampilhosa volta a jogar em casa, agora com o Beira-Mar, em mais um jogo que se prevê muito difícil para os ferroviários, pois os aurinegros lutam pela subida.

I DIVISÃO

1-Numa demonstração de classe, o Oliveira do Bairro não teve contemplações com o vizinho Oiã e deu-lhe uma goleada, num desfecho que ficou traçado na primeira parte.

E aumentou a vantagem para o quarto classificado (15 pontos), o Fermentelos, que voltou a empatar a um golo, no terreno do Milheiroense.

O Mealhada está em queda livre, ao perder em casa com o Cucujães e ficou mais longe dos primeiros lugares. Ao vencer no Carqueijo, o Mourisquense está mais confortável a três pontos do vizinho Fermentelos.

A Juve Force, diante do Mosteirô FC, não desperdiçou o fator casa e regressou, três jogos depois, às vitórias. O mesmo não se passa com o Calvão, que vendeu cara a derrota no terreno do S. Vicente Pereira.

2-Domingo disputa-se a última jornada da primeira volta. O Oliveira do Bairro joga no reduto da ACRD Mosteirô, adversário que andou nos lugares de subida, mas um empate e três derrotas seguidas, deixou-o fora do topo. Prevê-se um jogo difícil para os Falcões, mas o seu bom momento impõe respeito.

O Oiã recebe o segundo da tabela, o S. Vicente Pereira e, à partida, terá um jogo complicado pela frente. A equipa tem de superar-se para somar pontos.

O Fermentelos fará a receção ao Mealhada. Um dérbi que deverá dar algum favoritismo aos locais.

Outro dérbi, Calvão – Juve Force, onde a irregularidade em casa dos calvonenses podem dar aos visitantes esperança em pontuar.

Em casa, o Mourisquense é favorito diante do Milheiroense, enquanto o Carqueijo vai tentar fazer o seu melhor na casa do Mosteirô FC.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-O Macinhatense venceu no Requeixo e ficou a três pontos da liderança. Como era expectável, o Valonguense goleou em casa a Ovarense B.

2-O Macinhatense recebe o Macieira de Cambra e, pelo desempenho das duas equipas, é favorito. Já o Valonguense joga na casa do segundo, o Santiais e, caso queira lutar pelos primeiros lugares, terá de ganhar.

SÉRIE C. 1-No jogo de cartaz, o Antes foi vencer ao reduto da LAAC e deixou a equipa de Aguada de Cima longe do primeiro lugar.

O Bustos, com a vitória no Luso, reforçou o segundo lugar e está a três pontos do Antes.

Águas Boas e Santo André dividem o quarto posto, depois das vitórias fora de casa, nos redutos do Sosense e CRAC, respetivamente.

O Mamarrosa regressou às vitórias no triunfo sobre o Ribeira/Azenha, tal como o Aguinense na casa da Juve Force B, depois de um longo jejum. À custa do Paredes do Bairro, o VN Monsarros alcançou a primeira vitória no campeonato.

2-O Antes, apesar de alguma irregularidade do Luso, terá de ser igual a si próprio. O Bustos não deverá ter grandes dificuldades frente ao VN Monsarros, assim como o Águas Boas diante do Sosense.

A LAAC joga na Azenha e não pode facilitar; o Paredes do Bairro deverá voltar a saborear a vitória frente à Juve Force B. Por jogar em casa, o Santo André leva ligeira vantagem sobre o Mamarrosa e, no Aguinense – CRAC, prevê-se um jogo equilibrado.