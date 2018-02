Dois vinhos tintos da Bairrada acabam de ser distinguidos com o prémio “Excelência”, pela conceituada Revista de Vinhos.

O Calda Bordaleza 2010 do produtor Carlos Campolargo e o Sidónio de Sousa Garrafeira 2011, receberam, na penúltima semana, a distinção “Vinho de Excelência” atribuída pela Revista de Vinhos, no âmbito dos prémios ‘Os Melhores do Ano 2017’.

Este prémio, considerado ‘Óscares’ do vinho, distingue o que de melhor se faz anualmente no país, no setor do vinho.

Embora não seja o primeiro prémio que o Garrafeira Sidónio de Sousa, da produtora Dulcinea dos Santos Ferreira, arrecada, Paulo Sousa (enólogo e filho dos produtores)frisa ser este prémio “uma consequência do trabalho efetuado, essencialmente na vinha”, mas também “o resultado da preocupação que temos tido, nos últimos anos, no sentido de melhorar significativamente a casta Baga, que nos dá a nossa identidade”, sublinhando ainda que “nada se faz sem trabalho e muita dedicação. Também para Carlos Campolargo este prémio é o reconhecimento que se junta a vários outros que já alcançou, fruto da orientação vitivinícola da casa: “este prémio sustenta a tese que temos vindo a defender de que algumas castas ditas estrangeiras (Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot) estão aqui bem, por causa da nossa localização, clima e solo”. Um vinho que, segundo o produtor, é “ ilustrativo desse tipo de castas e um reconhecimento de que essa orientação não é assim tão má”.

Refira-se que o primeiro Calda Bordaleza foi lançado em 2002 e tem apaixonado os enófilos.

