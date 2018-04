Dos quatro clubes ainda presentes na Taça Distrito de Aveiro, apenas o Pampilhosa carimbou o passaporte para as meias-finais da competição.

Um golo foi suficiente para os ferroviários “despacharem” em casa o Valecambrense.

No único duelo entre equipas da 2.ª Divisão ainda em prova, a LAAC, apesar da réplica que deu, acabou por perder (4-2) em casa com o Argoncilhe, adversário que continua assim sem conhecer a derrota esta época.

O Mealhada não teve “pedalada” para afastar o Fiães, na casa deste, ao perder por 3-0. A diferença de jogar numa divisão inferior poderá ter ajudado ao desnível do resultado.

Isso não se notou com a Juve Force, que fez a vida negra ao Beira-Mar. Perdeu (1-0), é verdade, mas deixou excelente imagem.

Pampilhosa, Argoncilhe, Fiães, Lourosa, Alvarenga, Beira-Mar, Vista Alegre e São João de Ver são os clubes que seguem para as meias-finais da taça. O detentor do troféu, recorde-se, é o Esmoriz, que já não está em prova. Foi eliminado pelo Alba na terceira eliminatória.

CAMPEONATO SAFINA

1-As emoções do Campeonato estão de regresso, após a paragem por causa do período da Páscoa.

No Campeonato Safina, o Famalicão perdeu o jogo em atraso com o Beira-Mar por 3-0 e continua mergulhado no último lugar.

Domingo recebe a Ovarense, que também está na zona de descida, e só tem um caminho, ganhar.

O Pampilhosa joga também em casa, no sábado, às 15h, com o Esmoriz, adversário capaz do melhor e do pior, está bem classificado, jogo complicado.

I DIVISÃO

1-O Oliveira do Bairro fará a receção à Juve Force. Os Falcões terão de ser iguais a si próprios, frente a um adversário mais talhado para os jogos em casa, onde tem feito a sua fortaleza, mas que pode complicar, pois tem bons valores.

O Oiã defronta o aflito Calvão. Os calvonenses têm de pontuar para sair da zona de descida; os locais, em caso de vitória, ficam quase com o caminho livre rumo à manutenção.

O Fermentelos, em Paços de Brandão, tem boas hipóteses de trazer pontos, principalmente depois do bálsamo da vitória na última jornada e dos frutos protagonizados com a entrada de Fernando Silva.

O Mourisquense joga no reduto do Macieirense, que também luta pela subida. Um jogo chave para os locais, onde os Pilatos tudo farão para pontuar. Tal como o Mealhada na casa do Valecambrense. Pelo equilíbrio pontual de ambos, o empate não é de deitar fora.

Na última posição, o Carqueijo está obrigado a pontuar na casa da EF Rui Dolores.

II DIVISÃO

SÉRIE C. 1-Em jogo em atraso da 15.ª jornada, o Bustos recebe o VN Monsarros este domingo. Em caso de vitória, os bustoenses recuperam a segunda posição, que dá acesso ao playoff. Pelo percurso dos vilanovenses, o triunfo não deverá escapar à equipa de Daniel Santos.