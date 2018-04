Na sexta-feira, dia 30 de março, decorreu, na Igreja Paroquial de Bustos, a Via Sacra encenada pelo Grupo de Jovens Pegadas de Bustos.

Esta altura da Páscoa é, para os católicos, uma oportunidade cíclica de aprofundar os alicerces da sua fé em Cristo. O que o grupo de jovens “Pegadas” fez, nesta Sexta-feira Santa, foi precisamente isso – aprofundar a sua fé. Mas não foi só – com a natural implicação dos seus pais, das catequistas, da Fábrica da Igreja, dos seus amigos, de entidades que colaboraram e de outros elementos da comunidade, de diversos setores e “graus” de religiosidade, ajudaram a aprofundar, também, os alicerces da comunidade, levando-os a fazer um excelente exercício de trabalho cooperativo.

Numa noite fria e cinzenta de primavera, a população saiu do conforto do seu lar em direção à Igreja Paroquial de Bustos, que serviu de palco perfeito para a encenação, à qual todos reconheceram grande dignidade e qualidade, onde foram recriados os últimos momentos da vida de Cristo, com um manifesto cuidado nos trajes, na simplicidade dos textos, para que todos recebessem a mensagem, e no empenho dos aderecistas e atores.

A celebração foi encerrada com a intervenção do Padre Pedro, que enalteceu o trabalho desenvolvido pelos jovens e também pelas catequistas e seus pupilos.

Depois da componente litúrgica e do trabalho concluído, as conversas fluíram – os risos voltaram, sinal que os medos foram completamente dissipados.

