O presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES) de Portugal, Nuno Santos, visitou no passado dia 3 de abril, a cidade de Anadia, no âmbito da candidatura do município a Cidade Europeia do Desporto em 2020.

A ACES Portugal foi criada para apoiar e promover as candidaturas das autarquias portuguesas com vista ao reconhecimento, pela ACES Europe, como Cidades ou Capitais Europeias do Desporto.

A visita serviu para mostrar as principais infraestruturas desportivas existentes no concelho, designadamente o CAR – Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional e o Pavilhão do Sangalhos Desporto Clube, ambos em Sangalhos, e o Pavilhão Municipal de Anadia, o Pavilhão de Desportos, as Piscinas Municipais, e outros equipamentos que integram o Complexo Desportivo de Anadia.

Durante a visita, o presidente da ACES teve a oportunidade de acompanhar diversas atividades a decorrerem nos espaços desportivos, casos do ciclismo de pista, ginástica artística, ginástica rítmica, futsal, squash, basquetebol, natação e karate.

A ocasião serviu também para Jorge Sampaio, vereador da Câmara Municipal de Anadia, explicar as razões da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 2020, assim como todo o projeto que envolve este propósito, expressando a confiança de que “estão reunidas todas as condições para que esta seja uma candidatura vencedora e que traga uma nova realidade desportiva ao concelho de Anadia”.

Num balanço sobre esta visita, Nuno Santos mostrou-se “surpreendido pela quantidade e qualidade dos espaços desportivos”, sublinhando que “Anadia está no bom caminho para conseguir o objetivo”.