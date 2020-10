A Câmara Municipal de Águeda firmou protocolos de apoio financeiro com diferentes associações do concelho, no valor global de cerca de 77 mil euros.

“Afirmar Águeda como um Município de referência na área desportiva tem sido o desafio a que nos propomos e uma estratégia municipal que temos desenvolvido”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, salientando que este objetivo tem sido alcançado com a promoção de políticas desportivas que se traduzem no dinamismo e na prática de atividade física e desportiva por parte da população.

Para a autarquia, as associações desportivas desempenham, neste propósito, um papel

importante enquanto polos de desenvolvimento das comunidades onde as coletividades estão sediadas, sendo “parceiros inestimáveis para a promoção e dinamização da atividade desportiva concelhia”.

“Esta está a ser uma época difícil para todos, tendo em conta todas as contingências sociais que vivemos, e este apoio é parte da nossa colaboração para a atividade que tão bem desenvolvem”, disse ainda Edson Santos.

No âmbito do Programa de Apoio às Associações Desportivas do Concelho, a Câmara de Águeda decidiu proceder ao adiantamento (em 50%) das verbas estipuladas para o ano desportivo 2020/2021, no valor de 30.952,16 euros com as seguintes coletividades:

Associação Desportiva de Travassô, Associação Desportiva Valonguense, Sporting Clube de Fermentelos, União Desportiva Mourisquense e Ginásio Clube de Águeda. Este adiantamento irá permitir aos clubes ter uma maior disponibilidade financeira para o desenvolvimento das suas atividades.

Entre os protocolos assinados, dois referem-se a apoios extraordinários (cerca de 43 mil euros), concedidos no âmbito de uma política de incentivo à eficiência energética e certificação dos equipamentos desportivos. Duas coletividades (Clube de Ténis de Águeda e Sporting Clube de Fermentelos) candidataram projetos com vista à redução dos consumos de energia e à melhoria dos complexos desportivos, que foram apoiados em 50% do valor total apresentado.

Refira-se ainda que o Agueda Action Club – Actib foi apoiado com 3.000 euros como

contributo para a realização do Campeonato Nacional de Motocross (que decorreu, no

passado dia 18, no Crossódromo Internacional de Águeda).