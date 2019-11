O Saca Trilhos Anadia esteve em festa no passado sábado com a comemoração do 1.º aniversário do clube, que se dedica a atividades do âmbito desportivo (Trail e Atletismo), cultural, recreativo e de solidariedade social. Para celebrar a data, um dos pontos altos foi a inauguração da sua sede social, situada no Mercado Municipal de Anadia, seguido de um almoço convívio, onde a direção liderada por Albano João distinguiu patrocinadores e a atleta Inês João com o prémio desportivo.

Cerca de 150 pessoas marcaram presença no almoço, um número de fazer inveja a muitos clubes, atendendo a que o Saca Trilhos apenas tem um ano de existência.

Um dos objetivos é continuar a crescer, a modalidade Orientação vai ser uma realidade, num clube que conta com 114 sócios e mais de 30 atletas.

Várias iniciativas

Antes dos discursos, o clube deu a conhecer, através de um vídeo, aquilo que tem sido a atividade do mais recente clube de Anadia, num dia que fica para a história.

Albano João, presidente do Saca Trilhos, comungou disso mesmo, ao dizer que “a partir de hoje temos uma responsabilidade acrescida e com uma dinâmica de pensar mais além”, num projeto que começou a ser pensado em 2016, que em 2018 arranjou os atuais órgãos sociais e a 5 de junho de 2019 foi legalizado, com “o intuito de dar maior visibilidade perante a autarquia e às empresas, apostando no desporto individual”.

“Temos outras responsabilidades, como a proteção da natureza, de ajudar pessoas com deficiência e a parte social. Estamos a trabalhar no sentido de fazer uma parceria com a APPACDM Anadia para que as pessoas com deficiência possam praticar desporto, em particular a modalidade Orientação. Em maio do próximo ano vamos ter em Anadia uma prova da ANDDI”, esclareceu Albano João.

Segundo o presidente, o Trail tem tido resultados de relevo com vários lugares de pódio, tem havido um aumento do número de praticantes, mais de 30 e, para um clube com um ano, “é fabuloso, mostra o nosso dinamismo, como também pretendemos que os sócios se sintam bem”.

Albano João divulgou a todos os sócios que o Saca Trilhos vai avançar para uma nova modalidade, a Orientação, com o registo oficial na Federação Portuguesa de Orientação. “O nosso objetivo é alcançarmos campeões nacionais, vamos participar no Campeonato do Mundo na Eslováquia e no Campeonato Ibérico em Espanha. Para além da parceria com a APPACDM, temos em mente uma colaboração com o Agrupamento de Escolas de Anadia, de envolver a comunidade nas escolas, pois a Orientação é uma modalidade forte e temos pessoas capacitadas para fazer um grande trabalho.”

Sem se deter e com grande orgulho no rosto, Albano João diria que “estamos unidos, fortes, somos um clube pequeno, mas com pessoas grandes. Prevejo um futuro enorme para o nosso clube”.

Na parte final da sua intervenção, o líder do mais recente clube de Anadia, agradeceu o apoio da Câmara Municipal de Anadia “por estar a acreditar em nós”, à União de Freguesias de Arcos e Mogofores, “pela força que Fernando Fernandes fez na aposta da sede”, aos patrocinadores e aos sócios, que “têm sido muito carinhosos, apoiam com toda a força as nossas iniciativas e espero que mantenham este empenho para que o Saca Trilhos seja um clube mais forte”.

Aliado e apoio

“Para mim é uma honra ter um clube como o vosso na nossa freguesia. Vocês levam o nome de Anadia para todo o lado e, como a Câmara Municipal de Anadia já está ligada, nós pretendemos fazer o mesmo”, referiu Fernando Fernandes, presidente da União de Freguesias de Arcos e Mogofores.

Aquela autarquia quer que o Saca Trilhos “seja uma referência da União de Freguesias”, disse Fernando Fernandes, que chamou dois elementos ao palco da sua estrutura, Paulo Adriano e Carlos Pires, afirmando ainda que, “dentro das nossas possibilidades, vamos continuar a apoiar o clube”.

Teresa Cardoso começou por dizer que é para a Câmara Municipal de Anadia “um prazer inaugurar um pequeno espaço, que é a vossa sede, para que este clube possa organizar-se melhor e delinear a sua estrutura e que vá crescendo, que a comunidade se aproxime mais, contando também com o conforto dos associados”.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia espera que o Saca Trilhos continue a crescer com o apoio da autarquia com os subsídios que já foram entregues e outros que se seguirão.

“Faço votos que continuem a acreditar no trabalho que está a ser feito, sempre com empenho, alegria e motivação”, concluiu.

Antes de todos cantarem os parabéns, a direção entregou lembranças aos patrocinadores e entidades, e à atleta Inês João, que não conseguiu esconder a emoção: “Este prémio desportivo é graças ao melhor treinador do mundo, que é o meu pai”, Albano João.