A Delegação de Águeda obteve a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a NP EN ISO 9001:2015, após dois dias de auditorias na semana passada, alterando a anterior norma em vigor na instituição desde abril de 2013.

Em comunicado enviado à redação, Ricardo Correia de Matos, presidente da Delegação de Águeda da Cruz Vermelha refere que “sendo esta certificação no âmbito das suas respostas sociais, orgulha a todos quantos trabalham e prestam voluntariado nesta Delegação, mas simultaneamente responsabiliza-nos ainda mais na melhoria contínua que este caminho exige”.

A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade é uma estratégia que proporciona uma uniformização das formas de trabalho, constituindo uma forma privilegiada de garantir aos seus clientes um serviço de Qualidade em constante adequação à satisfação plena das necessidades, melhorando continuamente a eficácia e eficiência da instituição.

“Não podemos deixar de destacar que este sucesso não teria sido alcançado sem o empenho e dedicação de todos os colaboradores e voluntários”, diz acrescentando que “só com uma verdadeira equipa, é possível alcançar a Qualidade nos cuidados prestados e elevar a instituição a um nível de excelência. A Cruz Vermelha de Águeda é uma referência a nível internacional, o que dá orgulho ao município e aos aguedenses. Todos juntos, vamos construir uma cidade melhor.”