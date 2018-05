Omar Elkhatib, atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, foi esta terça-feira (22 de maio), convocado para a Selecção Nacional. Menos de um ano depois de se ter iniciado na modalidade, o atleta do CAOB merece assim a sua primeira internacionalização.

Um feito igualmente marcante para o jovem clube oliveirense, fundado apenas em outubro de 2017, que assim vê pela primeira vez um atleta seu chamado à Selecção Nacional.

Omar vai participar no Torneio Ibérico Sub-18. Competição que vai colocar frente a frente as selecções de Portugal e Espanha, no dia 2 de junho, em Abrantes.

O atleta do CAOB está convocado para as provas de 200 metros e 4x400 metros (estafeta).