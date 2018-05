Estão selecionados os cerca de 150 expositores que este ano estarão na FESTAME – Feira do Município da Mealhada, que vai decorrer de 8 a 16 de junho, no Complexo Desportivo da Mealhada. Além dos concertos – com Fafá de Belém, Diogo Piçarra, Matias Damásio, Cuca Roseta, entre muitos outros -, ali estará a montra da economia local e regional.

A autarquia promete diversas novidades para este ano ao nível da estrutura da Feira, que permitirão acolher um maior número de expositores, desde artesanato a agentes económicos. O recinto contará com 26 espaços de artesanato com artes como o trabalhar o couro, a filigrana, a olaria ou o empalhamento. Regista-se um aumento do número de expositores do setor empresarial, que serão, nesta edição, 57, com empresas da área agrícola, do setor automóvel ou da indústria mais pesada. A estes somam-se 12 institucionais, 25 espaços ligados à street food, sete tasquinhas, quatro propostas para a área infantil e pequenos espaços de bebidas e alimentares de apoio aos palcos.

Esta edição pauta-se pela diversidade de ofertas de animação. Haverá um terceiro palco dedicado ao karaoke, junto à zona de street food e, junto ao palco dois, será criada uma funzone para transmissão dos jogos de futebol no âmbito do Campeonato Mundial de Futebol. Haverá também uma área dedicada à animação infantil, com insufláveis, carrocéis e outras propostas para os mais novos.

Pelo palco principal passarão os grandes nomes da música, com sons que, este ano, vão do Brasil a África. Fafá de Belém, Matias Damásio, Diogo Piçarra, Cuca Roseta, Paulo Sousa, Be-dom, Pama, Átoa, Rui Drumond, Rouxinol Faduncho são as bandas principais, às quais se seguirão os dj’s, com nomes que prometem animar as madrugadas.