Para o Campeonato Safina, o Famalicão perdeu (3-2) no terreno do Carregosense, outra equipa aflita na tabela classificativa, e voltou a cair para o último lugar. Os bairradinos até estiveram a ganhar por 0-2, mas os locais deram a volta na segunda parte. E com as vitórias de Ovarense e Canedo, a vida ficou mais difícil para o Famalicão nas contas da manutenção.

Em Vista Alegre, o Pampilhosa partiu a louça toda e goleou a equipa da casa por 4-1.

2-Ao Famalicão segue-se o Paivense em casa em mais um jogo onde está proibido de perder pontos.

O Pampilhosa fará a receção ao Alvarenga e deverá colecionar mais uma vitória.

I DIVISÃO

1-No feriado de 25 de Abril disputou-se a 28.ª jornada e com duas notas de destaque. Depois de ter garantido no sofá o regresso, um ano depois, ao Campeonato Safina, o Oliveira do Bairro partiu para esta jornada com mais dois objetivos em mente: ser campeão, o que está perfeitamente ao seu alcance, e acabar o campeonato sem derrotas. Pois bem! Um objetivo já foi por água abaixo, as derrotas. E quis o destino que o primeiro desaire acontecesse diante do vizinho Mealhada por 3-1, num jogo em que Tó Miguel fez algumas alterações que não surtiram efeito. Mas diga-se, em abono da verdade, que o Mealhada, por aquilo que fez na seganda parte, justificou a vitória.

A outra nota vai para a descida do Carqueijo. Face à irregularidade evidenciada até ao momento e apesar dos esforços de dotar a equipa mais competitiva, os mealhadenses não tiveram salvação. A descida verificou-se em casa, na derrota com a ACRD Mosteirô por 3-2.

No dérbi aguedense, o Mourisquense, em casa, levou a melhor sobre o Fermentelos.

Não se previa, mas aconteceu. O Oiã foi goleado no terreno do aflito Milheiroense por 4-0.

A Juve Force foi surpreendida em casa pelo Macieirense (3-2) e o Calvão volta a acreditar na manutenção depois da vitória no seu reduto sobre o Paços de Brandão.

1-No domingo passado realizou-se mais uma jornada. Em casa, o Oliveira do Bairro voltou a perder pontos, ao empatar a um golo com o Valecambrense. Um empate que até nem trouxe muitos prejuízos, pois os seus concorrentes diretos também empataram. O Mourisquense, segundo classificado, empatou no reduto do S. Vicente Pereira (2-2) e o Mansores, pelo mesmo resultado na casa da EF Rui Dolores.

Quem subiu ao quarto lugar foi o Macieirense, que venceu em casa o Carqueijo por 4-2.

No dérbi bairradino, o Mealhada levou a melhor sobre o Oiã, enquanto o Fermentelos foi surpreendido em casa pelo Mosteirô FC por 4-3.

A Juve Force regressou às vitórias e logo fora, em Paços de Brandão e, na luta pela manutenção, o Calvão ganhou na casa do Cucujães e continua a acreditar.

2-O Oliveira do Bairro tem um jogo complicado em Mansores, mas, em caso de vitória, festejará o título.

O Mourisquense, no reduto do Mosteirô FC, não deverá ter grandes problemas. Destaque para o Calvão – Fermentelos, onde os locais só têm um caminho, ganhar, frente a um opositor capaz de complicar.

No Valecambrense – Oiã prevê-se um jogo equilibrado, tal como no Mealhada – ACRD Mosteirô.

Em casa, a Juve Force é favorita diante do Cucujães, e o Carqueijo vai tentar fazer o melhor na receção ao Paços de Brandão.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-Ao perder na casa do Beira-Vouga, o Valonguense ficou praticamente fora da luta pela subida. Já o Macinhatense empatou em casa com o Estarreja B.

O Valonguense recebe o Pessegueirense e para sonhar ainda com algo, terá de ganhar. O Macinhatense é favorito diante do Rocas Vouga.

SÉRIE C. 1-O campeão Antes não deu hipóteses ao Santo André (6-2), tal como o Bustos frente ao Sosense. A LAAC também não teve problemas em golear fora o Aguinense.

O Águas Boas ganhou na Azenha e o Luso no terreno do CRAC. O Paredes do Bairro não desperdiçou o fator casa e venceu o Mamarrosa.

Para saber quem ficava com a lanterna vermelha, o VN Monsarros ganhou na casa da Juve Force.

2-O Mamarrosa – Bustos concentra a jornada. A rivalidade é enorme e os bustoenses lutam pelo segundo lugar. Jogo de tripla.

O Antes não deverá ter problemas na casa do Sosense. A LAAC, em casa, terá de ser igual a si própria frente ao Paredes do Bairro.

O Águas Boas é favorito no terreno da Juve Force B, bem como o Santo André diante do Ribeira/Azenha.

Em casa, o Luso não deve desperdiçar os pontos frente ao Aguinense, e o VN Monsarros, também em casa, diante do CRAC, tudo fará para conquistar a primeira vitória no relvado sintético.