Numa jornada em que consagrou o Lusitânia de Lourosa como campeão do Campeonato Safina e respetiva subida ao Campeonato de Portugal, o Famalicão alcançou importante vitória em casa diante do Paivense, mas, face aos outros resultados dos adversários diretos, continua a dividir o último lugar com o Canedo.

Em casa, o Pampilhosa não teve a mínima dificuldade em bater o Alvarenga por 4-0, o que lhe valeu a subida ao sexto lugar.

2-Faltam quatro jornadas para o final do campeonato e, se o Famalicão quer manter-se entre os grandes do futebol aveirense, terá de os ganhar todos. A começar já no terreno do União de Lamas, adversário que ainda luta pelo segundo lugar. Não se antevê tarefa fácil para os bairradinos.

O Pampilhosa pode dar uma ajuda. Joga na casa da Ovarense, que também não tem a sua situação resolvida quanto à manutenção. A atravessar um bom momento, os ferroviários são favoritos.

1.ª DIVISÃO

1-Com o regresso ao principal escalão de Aveiro há muito garantido, o Oliveira do Bairro, apesar da derrota em Mansores, beneficiou do empate do Mourisquense no terreno do Mosteirô FC para conquistar o título de campeão da segunda competição mais importante da AFA. Época a todos os títulos notável dos Falcões do Cértima.

Numa jornada com seis vitórias de quem jogou fora, o Fermentelos derrotou o Calvão e afundou ainda mais a equipa vaguense que luta desesperadamente pela manutenção.

O Oiã, que ainda não está completamente salvo, perdeu no reduto do Valecambrense.

O Mealhada foi surpreendido em casa pela ACRD Mosteirô, sucedendo o mesmo à Juve Force diante do Cucujães e do Carqueijo na receção ao Paços de Brandão.

2-O Oliveira do Bairro vai fazer a festa do título domingo na receção à EF Rui Dolores, num jogo que parte como favorito.

Em casa, o Oiã terá vida difícil frente ao Mansores, que luta pela subida, prevendo-se o mesmo ao Mealhada na casa do Macieirense, outra equipa que luta pela promoção. Mais fácil parece-nos a tarefa do Fermentelos em casa diante da Juve Force, assim como do Mourisquense frente ao Calvão.

O Carqueijo vai tentar fazer o seu melhor em Cucujães.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-Valonguense e Macinhatense ganharam. O primeiro em casa ao Pessegueirense e o segundo na casa do Rocas do Vouga.

Na última jornada as duas equipas jogam entre si apenas para cumprir calendário.

SÉRIE C. 1-O Antes continua a passear o seu estatuto de campeão e goleou fora o Sosense (4-0).

Na luta pelo segundo lugar, o Bustos venceu o seu vizinho Mamarrosa e a LAAC fez o mesmo diante do Paredes do Bairro (5-0).

O Águas Boas não teve grandes problemas para vencer a Juve Force B. Em casa, o Santo André levou a melhor sobre o Ribeira/Azenha.

O Luso empatou em casa o Aguinense e o VN Monsarros alcançou a primeira vitória no novo relvado sintético frente ao CRAC.

2-O Bustos-LAAC centra todas as atenções. Aqui joga-se um lugar no playoff, onde a equipa de Aguada de Cima está obrigada a ganhar. Um empate serve aos locais, num jogo para tripla.

Com o quarto lugar garantido, o Águas Boas, na receção ao Santo André, pretenderá despedir-se dos seus adeptos com uma vitória. O Luso, com o quinto lugar assegurado, joga em Paredes do Bairro. O equilíbrio poderá marcar o jogo.

O Antes joga em casa com o Mamarrosa e deverá somar mais uma vitória e depois pensar no título.

Atuando em casa, o Ribeira/Azenha tudo fará para se despedir dos seus adeptos com uma vitória, sucedendo o mesmo ao Aguinense frente ao VN Monsarros e o CRAC com a Juve Force B.

TAÇA DO DISTRITO

1-No feriado de 1 de Maio, disputaram-se os quartos-de-final da Taça Distrito de Aveiro. O Pampilhosa, que três dias antes tinha goleado (4-1) fora o Vista Alegre para o Campeonato, voltou a medir forças com o mesmo adversário, agora em casa, e só na lotaria das grandes penalidades é que os ferroviários conseguiram carimbar a presença nas meias-finais, depois de um empate (3-3) no final do tempo regulamentar.

O São João de Ver eliminou o Lourosa por 2-0 nas grandes penalidades, 2-2 no final dos 90 minutos, e o Fiães o Alvarenga, por 5-4, depois de um empate a um golo no jogo jogado. O Beira-Mar venceu fora o Argoncilhe por 2-1.

As meias-finais disputam-se a 31 deste mês e a final disputar-se-á a 10 de junho.