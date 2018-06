O Oliveira do Bairro fechou com chave de ouro a época, que culminou com a subida de divisão ao Campeonato Safina e o título de campeão.

Na receção à ACRD Mosteirô, os bairradinos venceram facilmente (3-0), cujo resultado é magro para as oportunidades de golo desperdiçadas.

O final foi de festa com a entrega das faixas de campeão, medalhas e da taça, cerimónia que contou com a presença de Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Simão Vela, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Neves Coelho e Filipe Falcão, vice-presidente da Direção e vice-presidente do Conselho de Arbitragem, respetivamente, da Associação de Futebol de Aveiro.

Os jogadores, juntamente com as suas famílias, deram largas à sua alegria, pena foi que nas bancadas não estivesse mais público.

O Mourisquense, que terminou em segundo lugar e também subiu de divisão, despediu-se com uma derrota do terreno do Milheiroense. A vitória de nada serviu à equipa de Milheirós de Poiares, pois já havia descido.

Mealhada e Fermentelos dividiram os pontos depois de uma igualdade a dois golos, resultado que permitiu aos fermentelenses assegurar o sétimo lugar, numa época bastante positiva, mas que podia ser muito melhor.

A Juve Force, em casa, despediu-se com uma vitória sobre o seu vizinho Calvão, fechando a época na décima posição. Para quem subiu, nada mau.

E nas contas da manutenção, quatro equipas (Paços de Brandão, Oiã, EF Rui Dolores e Mosteirô FC) partiram para a última jornada com a sua situação assegurada. O Oiã para ficar a salvo de tudo, um empate era suficiente, mas até podia perder, caso a EF Rui Dolores também perdesse. E foi o que aconteceu. Os oianenses cedo viram a sua situação a piorar (ao intervalo perdiam por 3-0 no reduto do São Vicente Pereira), mas a verdade é que de Travanca vinham boas notícias, que acabaram por ser confirmar, com a EF Rui Dolores a perder com o Macieirense por 3-2, com o golo da vitória dos forasteiros a acontecer já em período de descontos. O Oiã garantiu assim a manutenção, beneficiando da vantagem no confronto direto com a EF Rui Dolores.

O Paços de Brandão também perdeu em Mansores, mas “safou-se”, tal como o Mosteirô FC, que venceu no terreno do Carqueijo.

Contas feitas, o Oliveira do Bairro foi o campeão e subiu de divisão, com o melhor ataque e defesa (88-30), tendo a companhia de Mourisquense, Macieirense e Mansores.

Desceram à 2.ª Divisão Distrital a EF Rui Dolores, Milheiroense, Calvão e Carqueijo.