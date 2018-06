O dia 21 de junho começou bem cedo, para os alunos da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro, que se deslocaram a Lisboa para disputar o Torneio de Walking Football, organizado pela Fundação Benfica. A chuva constante durante a viagem não tirou a boa disposição aos 19 atletas, que aproveitaram os longos quilómetros para ensaiar o hino de apoio à equipa.

“Nascido em Oliveira do Bairro / Criado pela freguesia / Eu visto de púrpura e branco / Unisob do meu coração.” O som das cornetas acompanhava, na cadência do tempo, as vozes entusiasmadas dos jogadores, que se deixavam conduzir pelo “maestro”, Simão Vela.

Foi a convite da RUTIS – Rede de Universidades Seniores que a UNISOB entrou, juntamente com outras 15 universidades seniores do país, neste torneio, o primeiro em Portugal da modalidade de walking football. Trata-se de uma modalidade, como o próprio nome indica, de “futebol a passo”, indicado para pessoas cujo corpo já dispensa emoções fortes mas, ainda assim, querem manter-se ativas. O walking football já tem milhares de praticantes pela Europa e está a dar os primeiros passos em Portugal.

As regras principais resumem-se assim: equipas de seis jogadores (podem ser mistas), com mais de 50 anos; a baliza tem 1 metro de altura por três de largura e não existe guarda-redes; não há foras de jogo nem penaltis e é proibido qualquer contacto físico.

