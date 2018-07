O Centro de Alto Rendimento de Sangalhos recebeu no passado fim de semana o Campeonato Nacional base de ginástica artística feminina e masculina. Em competição estiveram as melhores ginastas de clubes de todo o país, entre eles o Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro.

O grande destaque vai para a ginasta Dânia Pinto (na foto), que se sagrou Campeã Nacional em paralelas assimétricas e vice-campeã nacional na geral individual e no Solo.

Em bom plano esteve também Miguel Fernandes, ao sagrar-se vice-campeão nacional de saltos.

Todas as ginastas do CGOB tiveram uma excelente prestação, fruto de muito trabalho e entrega à modalidade.

O CGOB agradece todo o empenho e dedicação dos treinadores, a todas as ginastas e também a todos os pais que diariamente colaboram com o Clube.

O CGOB agradece ainda ao presidente da Junta de Oliveira do Bairro, Simão Vela e à vereadora Susana Martins, pela presença na competição e por todo o apoio prestado ao Clube.