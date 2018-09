Tiago Santos, atleta do Sporting, ele que começou a sua carreira no Ginásio Curigym, sagrou-se, em Itália, campeão do Mundo de Juniores da WAKO, na categoria Low-kick – 63,5kg, ao derrotar na final o russo Nikita Gribincha, ex-detentor do título do escalão.

Esta é uma das provas mais prestigiadas a nível mundial de Kickboxing, o que dá mais ênfase à medalha de ouro conquistada pelo atleta bairradino.